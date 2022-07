Sub-23 do Benfica goleados pelo Amora

A equipa de Sub-23 do Benfica saiu derrotado do particular com o Amora, por 4-0, com golos de Lucas Martin, Joca e um bis de Paulo Marcelo. O conjunto liderado por Luís Araújo, depois de ter somado duas vitórias diante dos Sub-23 do Farense e frente ao Real, sofreu ontem primeiro desaire na preparação para a próxima época. Apesar disso, o jovem Hugo Félix, avançado das águias, destaca a importância destes encontro: “O nosso campeonato será muito competitivo, é muito bom jogarmos com equipas seniores para nos habituarmos a este jogo de homem”, assinalou, em declarações à televisão do clube.