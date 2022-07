Sub-23 do Benfica iniciam trabalhos

Depois de realizados os testes físicos e exames médicos, a equipa de sub-23 do Benfica realizou ontem o primeiro treino no relvado. Esta foi a primeira sessão de trabalho orientada por Luís Araújo, a qual aconteceu depois de uma palestra no auditório do Seixal.

Pedro Mil-Homens, diretor do Benfica Campus, Pedro Marques, diretor-técnico da formação, e o próprio treinador falaram aos jogadores, traçando o plano delineado para a equipa, assim como os objetivos definidos para esta temporada. Já em declarações à BTV, Luís Araújo, recém-promovido à liderança dos sub-23 depois de três épocas nos juniores, vincou que esta é uma "oportunidade de continuar um projeto importante para o clube".