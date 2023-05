Suíços anunciam particular entre Benfica e Basileia

O jornal 'Basellandschaftliche Zeitung' adianta esta segunda-feira que o Benfica vai defrontar o Basileia a 19 de julho, num encontro de preparação para a nova temporada a disputar-se no St. Jakob-Park, o reduto da formação da Suíça. De acordo com a mesma publicação, esse encontro será o derradeiro dos helvéticos na pré-época e marcará igualmente a apresentação das novas camisolas.Refira-se que até ao momento o Benfica nada anunciou relativamente à sua pré-temporada, mas esta notícia deixa a entender que a planificação poderá passar novamente por um estágio na Suíça, como sucedeu esta época - com o encontro diante do Girona.