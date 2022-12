Suíços avançam três interessados em contar com Haris Seferovic

Haris Seferovic vai terminar o empréstimo com o Galatasaray e regressa, para já, à Luz, como Record adiantou . Na Suíça, o jornal 'Blick', citando meios de comunicação social turcos, adianta que houve reuniões entre o diretor desportivo do Servette e dirigentes do emblema de Istambul com vista à possibilidade do avançado helvético fazer a segunda parte da temporada no país-natal.Atualmente ao serviço da seleção no Qatar, Seferovic conta ainda com outros dois interessados, de acordo com a mesma fonte: os alemães do Schalke 04 e os holandeses do Feyenoord.O jogador, de 30 anos, apontou apenas dois golos em 10 encontros oficiais esta temporada, 'tapado' pela concorrência de Mauro Icardi ou Bafétimbi Gomis.Refira-se que Seferovic tem contrato com o Benfica até junho de 2024.