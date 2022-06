«Suor e sangue em todos os jogos»: Alexander Bah promete dar o máximo pelo Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alexander Bah já é jogador do Benfica. O lateral-direito dinamarquês assinou um contrato válido até 2027 e prometeu "dar o melhor" de águia ao peito. "Podem esperar suor e sangue em todos os jogos. Vou dar o melhor por este clube e não vejo a hora de estar no relvado", atirou.





Contratado ao Salvia Praga, por 8 milhões de euros, o futebolista sabe ao que vem, deixando uma promessa aos adeptos encarnados. "Estou ansioso por vê-los no estádio. Vou dar 100 por cento por este grande clube, queremos conquistar muitos troféus para vocês", disse, definindo-se como "um lateral ofensivo, que gosta de marcar golos e fazer assistências".Depois de época e meia na República Checa, Bah, de 24 anos, não hesitou em mudar-se. "Estou entusiasmado e feliz por estar aqui. Quando soube que o Benfica estava interessado em mim, não tive dúvidas de que queria jogar por este enorme clube. Tem um estádio e adeptos incríveis."O internacional dinamarquês nem precisou de pesquisar muito sobre as águias. "Conheço o Benfica desde criança", assegurou, frisando: "Trata-se de um clube que forma dos melhores jogadores do Mundo e laterais-direitos também. Sei que foi o passo certo na minha carreira e espero fazer uma boa campanha nas provas europeias e ganhar a liga portuguesa."