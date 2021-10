Supremo Tribunal Administrativo retira jogo à porta fechada ao Benfica

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) revogou a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) em atribuir um jogo à porta fechada ao Benfica, dando assim provimento ao recurso que havia sido interposto pelas águias em janeiro do ano passado. Além da pena de um jogo à porta fechada, as águias tinham sido ainda multadas em 11.475 euros, uma coima que também acaba por ser anulada.





Em causa estava o entendimento do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) numa primeira instância, e posteriormente do próprio TAD, a propósito do comportamento dos adeptos encarnados na visita ao Estoril, em 21 de abril de 2018, "traduzido no arremesso de algumas tochas para o terreno de jogo" aquando dos golos das águias, que venceram por 2-1.Na altura, o Benfica recorreu primeiro para o pleno do CD da FPF, que viria a manter o castigo, e, depois, para o TAD, alegando que não era "promotor do espetáculo desportivo", por estar a jogar como visitante. Na decisão de janeiro o TAD "declara totalmente improcedente o recurso interposto pela demandante [Benfica] e confirma integralmente a decisão disciplinar recorrida", uma decisão que agora acaba por ser revogada pelo STA.