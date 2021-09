Svilar estreia-se pela seleção da Sérvia

Mile Svilar estreou-se ontem pela seleção principal da Sérvia. O guarda-redes do Benfica, de 22 anos, rendeu Rajkovic e atuou durante toda a segunda parte na vitória (4-0) da formação dos Balcãs num particular frente ao Qatar, em Debrecen, na Hungria. O número 1 das águias, recorde-se, nasceu na Bélgica e foi precisamente por esse país que chegou a ser internacional sub-21. No entanto, acabou por escolher a seleção da Sérvia, tendo sido chamado pela primeira vez nesta convocatória.

Já Nemanja Radonjic entrou aos 76’, quando a partida estava praticamente resolvida. Luca Jovic, ex-Benfica, também esteve em destaque ao apontar o segundo golo da Sérvia, aos 18’, já depois de um autogolo de Khoukhi, aos 2’. Vlahovic e Milenkovic ampliaram a diferença, aos 60’ e 85’, respetivamente.