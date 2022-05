Svilar: «Obrigado por tudo Benfica, foi um prazer»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SVILAR (@svilar_mile)

Svilar anunciou esta sexta-feira o adeus ao Benfica. "Obrigado por tudo Benfica, foi um prazer. Benfica Sempre, sócio n.º 208499", escreveu o guarda-redes nas redes sociais.A publicação foi feita depois de terminado o jogo com o Paços de Ferreira ( triunfo por 2-0 ), no qual ficou no banco.O próximo passo é a Roma. Como o nosso jornal adiantou no final do mês de março, o guardião já assinou pelo clube italiano um contrato válido para as próximas cinco épocas.Apesar de terem surgido outros emblemas interessados na contratação do belga naturalizado sérvio, que sai a custo zero da Luz, a vontade deste de trabalhar com o treinador José Mourinho e a boa relação com Tiago Pinto, diretor-desportivo da Roma, acabaram por agilizar a mudança para o futebol italiano.