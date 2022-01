Svilar visto como quarta opção para a baliza da Sérvia: «Não teve desafios suficientes»

Ranko Stojic, antigo guardião internacional jugoslavo, traçou as suas opções para a baliza da seleção da Sérvia e Mile Svilar é apenas o quarto melhor colocado, depois de Predrag Rajkovic, Milinkovic-Savic e Dmitrovic. O antigo guardião, de 63 anos, reconhece que a falta de oportunidades na Luz para o guarda-redes que alinhou nas seleções jovens da Bélgica mas estreou-se pela primeira equipa da Sérvia."Conheço o pai do Mile [Ratko Svilar] mas sobre ele é um pouco delicado falar, principalmente porque não o conheço realmente como guarda-redes. Vi algumas atuações no Benfica, de onde acho que ele saiu demasiado cedo da baliza, além de ter sido empurrado para a responsabilidade muito rapidamente. Tudo soa bem sobre ele, mas sempre que alguém sobre o Svilar não se convence porque não teve desafios reais suficientes para poder avaliá-lo da maneira correta. Tudo leva o seu tempo", frisou Stojic em declarações ao 'Informer', reiterando ainda que mostrou valor no Anderlecht, ainda com a idade júnior."O campeonato belga não é fácil e logo que ele era um dos melhores guarda-redes, o que significa que ele tem potencial", explicou.