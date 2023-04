Svilar: «Vlachodimos é um dos melhores guarda-redes da Europa e os números demonstram-no»

Mile Svilar esteve cinco temporadas no Benfica e com uma utilização residual, reforçando esta temporada a Roma de José Mourinho. O guardião internacional pela Sérvia foi concorrente de Odysseas Vlachodimos durante quatro épocas na Luz e revelou como começou a relação entre ambos."Quando ele chegou ao Benfica, eu já lá estava há um ano. No início a nossa relação era normal, apenas competitiva. Ele começou a jogar, eu estava no banco, treinávamos juntos mas nada mais. Mas é claro que, com o passar do tempo, a amizade fortaleceu-se. Depois de quatro anos juntos, a nossa relação começou a crescer. Ficámos muito amigos, ainda hoje ligamos um ao outro todas as semanas. Até mesmo as nossas famílias têm uma relação", explicou ao 'Relevo'.Svilar, de 23 anos, conta apenas um jogo pela equipa principal dos romanos e, ainda sobre o internacional grego do Benfica, garantiu que é um dos melhores na sua posição. "Quando 'Ody' chegou ao Benfica era um bom guarda-redes, mas devo dizer que deu bons passos. Era bom guarda-redes mas agora é muito mais completo. Uma das chaves para isso foi o Fernando Ferreira, treinador de guarda-redes do Benfica e um grande amigo nosso comum. Para mim é um dos melhores guarda-redes da Europa dos últimos anos e os números demonstram-no", deu conta.