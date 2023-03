Taarabt: «As pessoas diziam-me: 'Jogaste no Milan, no Tottenham…', mas o Benfica é outro nível»

«Benfica, ça m’a choqué.»



?? Témoignage exceptionnel !



Avec sa franchise, Adel Taarabt raconte à quel point le club de Benfica l’a marqué à vie.



Avec des habitudes au quotidien qui l’ont complètement surpris !



Interview : https://t.co/ushcqtyUyU#Benfica #slbenfica pic.twitter.com/LBEnEtAk06 — 90football (@90footballFr) March 7, 2023

Adel Taarabt teceu rasgados elogios ao Benfica, em entrevista concedida ao portal francês '90football'. O médio internacional marroquino, em vídeo, enalteceu o profissionalismo, a organização e a mentalidade das pessoas no clube, assim como dos jogadores, incluindo os mais jovens que frequentam os escalões de formação."Quando cheguei ao Benfica, vi os rapazes com 15 anos, fiquei chocado! São os primeiros no ginásio. Depois do treino, no ginásio", começou por dizer o antigo jogador dos encarnados, continuando: "Os portugueses têm a melhor mentalidade. Quando saí de Londres, cheguei a Lisboa de Ferrari. Cheguei ao parque de estacionamento, sabes que carros vi? Peugeot 307, 407… Sabes como se vestiam? Adidas, Nike, patrocinadores. Nada de Givenchy, Balmain, Dolce & Gabbana. Vendi o Ferrari, comprei um Mercedes Classe A, que vida! Vida magnífica, simples", destacou o médio.Taarabt aproveitou para comparar o Benfica a outros clubes europeus que representou na carreira. "As pessoas diziam-me: 'Jogaste no Milan, no Tottenham…', mas o Benfica é outro nível", concluiu.