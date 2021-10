Taarabt chegou aos 100 jogos pelo Benfica

Taarabt atingiu ontem os 100 jogos de águia ao peito. O médio marroquino chegou ao Benfica na época 2015/16, mas teve um início atribulado na Luz, com sucessivos empréstimos. No entanto, nas últimas três épocas tem vindo a ser aposta, quer com Bruno Lage, quer com Jorge Jesus. Soma 1 golo, 2 assistências e 2 títulos. Taarabt é agora o marroquino com mais jogos pelo Benfica ao ultrapassar Tahar (99).