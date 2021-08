Taarabt contesta Jorge Jesus no final do Spartak Moscovo-Benfica

Jorge Jesus e Adel Taarabt, lançado aos 84 minutos, detiveram-se à conversa no final do encontro, à entrada do túnel de acesso aos balneários. O treinador reclamou com o médio marroquino, por uma ação em que esteve envolvido. O jogador contestou e, ante a aproximação do preparador físico Mário Monteiro, fez um gesto, indicando que o amadorense lhe teria dito que estava a dormir.

O treinador esteve muito ativo desde o início e, por vezes, irritado. Logo aos 8 minutos, gritou na direção de Lucas Veríssimo, perguntando-lhe por que tinha deixado escapar o adversário em velocidade. Volvidos 5 minutos, o central atirou a bola pela linha lateral, sem marcação, e Jesus voltou a revelar insatisfação. Ainda no primeiro tempo, pediu mais atenção a Rafa, para apoiar a Diogo Gonçalves.