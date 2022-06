Taarabt: contrato milionário serve de 'parceiro'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O poderio económico dos clubes turcos poderão ajudar a conquistar Adel Taarabt. Já com 33 anos, e considerando a hipótese de não ser primeira opção para o novo técnico Roger Schmidt, o médio benfiquista poderá deixar-se seduzir pelas ofertas que estes emblemas lhe poderão oferecer.Fique o parêntese de que, bem recentemente, o Fenerbahce garantiu Jorge Jesus através de um vínculo que permite ao técnico auferir um ordenado de 7 milhões de euros. Quanto ao futuro do jogador dos encarnados, pesará também a sua vontade de somar minutos no começo da próxima época, de maneira a ser novamente chamado à seleção de Vahid Halilhodzic para o Mundial que se aproxima.