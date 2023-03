Taarabt e a mentalidade dos jogadores do Benfica: «Não namoram com top models ou influencers»

Adel Taarabt mostrou-se, em entrevista concedida ao portal francês '90football', rendido ao Benfica , tecendo muitos elogios à organização do clube da Luz e destacando o facto de vários dos antigos jogadores das águias quererem regressar em algum momento das suas carreiras."Quando dormes no hotel eles dão-te uma pulseira, sabem a que horas foste dormir. O clube está muito avançado em tudo o que é tecnologia, é de loucos", começou por dizer, lembrando depois o desejo de alguns ex-craques do clube."Jogadores como o Di María... Estava no Real Madrid e dizia: 'O meu sonho é voltar ao Benfica'. O David Luiz esteve no Chelsea antes de voltar ao Brasil e disse: 'O meu sonho é voltar ao Benfica'. Matic, Witsel... Todos querem voltar ao Benfica, é um clube que os tratou bem", referiu.E acrescentou: "Joguei com o Gonçalo Guedes. Assinou com o PSG e disse-me: 'Estou revoltado, quero voltar ao Benfica. O salário que me dão é de seis ou sete milhões, mas o Benfica é incrível, é uma felicidade...'. O Bernardo Silva... Joga no City e quer voltar para o Benfica".Taarabt contou ainda que quando Rúben Dias assinou pelo Manchester City, deu uma entrevista em que assegurou que o central português estava preparado para jogar na Premier League."Duvidaram da qualidade do campeonato em Portugal. Eu disse-lhes: 'Ele [Rúben Dias] vai chegar e vai chocar-vos'. Primeiro ano, melhor jogador da Premier League. Diziam-me: 'Em Portugal, ele não joga contra avançados da Premier League'. E eu respondi: 'Eles estão prontos'. Estes jogadores estão mentalmente prontos, a vida deles é o futebol. Não há vida à noite, são pessoas de família, não se esquecem dos pais. Conhecem as namoradas desde os 13 anos, na escola. Não são rapazes que namorem com top models ou influencers. Não são assim, têm uma mentalidade diferente", rematou.