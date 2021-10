Taarabt: «Estou muito feliz pelos 100 jogos com esta camisola»

Adel Taarabt entrou em campo frente ao Vizela e alcançou a 100ª presença com a camisola do Benfica. Nas redes sociais dos encarnados, o camisola 49 mostrou satisfação por isso mesmo.





"Estou muito feliz pelos 100 jogos com esta camisola. Obrigado pelo vosso apoio!", vincou o experiente médio, que chegou à Luz em 2015, proveniente do Queens Park Rangers, cumprindo apenas o primeiro jogo de águia o peito em 2018.Recorde-se que Taarabt tem contrato com os encarnados até junho de 2023.