Taarabt já está integrado nos trabalhos do Benfica

Adel Taarabt cumpriu ontem o primeiro treino integrado com os restantes companheiros no Benfica Campus. O internacional marroquino, de 32 anos, foi autorizado a começar a pré-temporada 2021/22 mais tarde, uma vez que esteve ao serviço da sua seleção após findar a época pelas águias. Na última sexta-feira, regressou aos trabalhos para cumprir os exames médicos e os testes físicos. O primeiro treino com os restantes companheiros ficou apenas reservado para ontem, sendo agora o médio mais uma opção para o embate de amanhã frente ao Sporting da Covilhã.

Já Rodrigo Pinho começou também ontem a treinar condicionado com os restantes companheiros e acalenta esperanças de estar presente nos dois jogos particulares no Algarve, a 16 e 18 de julho.