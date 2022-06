Taarabt já vê Darwin no Liverpool: «É uma máquina. De certeza que vai marcar na Premier League»

Adel Taarabt já vê Darwin Núñez no Liverpool. Embora admita que apenas sabe o que tem lido nos jornais, o médio do Benfica considerou que o avançado uruguaio tem tudo para singrar em Anfield."Gosto dos avançados que são egoístas, apenas querem marcar. Darwin tem isso. Se não marcar, vai ficar descontente mas irá trabalhar muito em prol da equipa. Está em forma, pode ver-se pelo seu corpo que é um verdadeiro atleta. É uma máquina. Para mim, na Premier League, irá marcar de certeza", começou por dizer o internacional marroquino ao 'talkSPORT'.Darwin brilhou nas duas partidas diante do Liverpool, para a Liga dos Campeões, esta época, e Taarabt acredita que o seu colega vai manter a forma exibida nos quartos de final. "A 100 por cento. Foi fantástico nesses dois jogos. Depois do segundo jogo, acho que o Klopp foi ter com ele e disse 'que jogador'. O Liverpool veio cá e trouxe o Luis Díaz do FC Porto, podem ver como ele era bom", lembrou.Taarabt traçou ainda o perfil de Darwin e aquela que pode ser a maior dificuldade em Inglaterra: "acho que a língua, é o mais importante quando vais para lá. Tem uma mistura de Cavani e Suárez. Salta, vem de trás, é uma mistura de ambos. (...). Quando chegou a época passada ninguém o conhecia bem mas foi uma transferência elevada, muitos ficaram surpreendidos. Quando o vimos no primeiro treino, percebemos que seria um dos melhores avançado do Mundo, na minha opinião."Recorde-se que Darwin está prestes a rumar ao Liverpool, que pagará ao Benfica 75 milhões de euros agora, mais 25 por objetivos