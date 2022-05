Taarabt regressa à seleção de Marrocos

Adel Taarabt foi convocado para a seleção de Marrocos, anunciou a Federação daquele país africano. O médio do Benfica entra nos planos do conjunto marroquino para o encontro de preparação com os EUA (2 de junho) e os jogos de qualificação para a CAN com África do Sul (9) e Libéria (13).Com 29 internacionalizações e quatro golos marcados, Taarabt, de 33 anos, fez o último jogo pela seleção em setembro passado. O regresso já era esperado, como anunciou nas redes sociais o irmão do futebolista , Mohamed Taarabt. Agora, é oficial, e o médio faz parte das escolhas de Vahid Halilhodzic.