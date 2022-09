Taarabt rescindiu contrato com o Benfica

A última 'vaga' de inscrições foi revelada pela Liga Portugal e à vista salta a ausência de Adel Taarabt. O jogador, de 33 anos, não contava para Roger Schmidt e a saída era o caminho desejado.Segundoapurou, o internacional marroquino e as águias chegaram a acordo para a rescisão do vínculo que ligava as duas partes até junho de 2023. Taarabt cessa a ligação ao encarnados que durava ininterruptamente desde 2015, há oito anos.Em sentido inverso, André Almeida está inscrito na Liga e não deixa, para já, a Luz, mesmo que não conte para as opções de Roger Schmidt.Entretanto, o Benfica já oficializou a rescisão de contrato com o internacional marroquino, por mútuo acordo."O Sport Lisboa e Benfica e o jogador Adel Taarabt acordaram rescindir o contrato laboral que ligava as duas partes, por mútuo acordo.Taarabt ingressou no Benfica em julho de 2015, passou, por empréstimo, pelo Génova (janeiro de 2017 até maio de 2018) e regressou ao Clube em 2018/19.De águia ao peito contribuiu para a conquista do Campeonato Nacional em 2018/19 e ajudou a vencer a Supertaça em 2019.No total, fez 129 jogos pela Equipa A do Benfica e marcou dois golos.", pode ler-se.