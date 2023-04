Taarabt sem meias palavras: «Rui Vitória não era bom treinador nem boa pessoa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Adel Taarabt revelou esta sexta-feira, em entrevista à CNN Portugal, nunca ter gostado de Rui Vitória, treinador que conquistou três campeonatos nacionais ao comando do Benfica (2015/16, 2016/17 e 2018/19).

"Eu não gostei do Rui Vitória desde o início, porque para mim não era bom treinador nem boa pessoa e eu disse-lhe isso na cara. Eu e o Rui Vitória não gostávamos um do outro", vincou o jogador que agora atua no Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos.

Quanto à mudança para o Dubai, Adel Taarabt assumiu que não era o destino que desejava para prosseguir carreira após saída do Benfica, afirmando que os encarnados não aceitaram uma proposta que seria mais aliciante para o médio.