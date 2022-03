Taarabt sobre a adaptação a médio centro: «Preciso de ter muita disciplina»

Adel Taarabt lembrou, em entrevista ao 'The Athletic', o começo difícil ao serviço do Benfica. O médio afirmou que a "vida em Portugal é mais calma do que era em Inglaterra", e garantiu que as águias sempre o "apoiaram muito".O marroquino começou por 'voltar atrás' algumas temporadas, quando Bruno Lage era o treinador das águias e apostou nele a médio centro."É uma posição diferente, onde não podia arriscar tanto. Em Inglaterra jogava livre, e a única coisa que me pediam era para criar. Agora faço as duas coisas, tento criar e defender também. Preciso de ter muita disciplina. Não ando à volta da grande área [adversária]. Chego lá, mas tento mais fazer o passe no último terço. Trata-se mais de fazer a equipa jogar".Taarabt explicou ainda o compromisso que acabou por fazer com o clube da Luz em 2020, ao negociar o contrato com um salário mais baixo. "Depois do primeiro ano quis fazê-lo. Senti que o clube era incrível. Sempre me deram apoio em todas as fases que passei. Foi a decisão certa", rematou.