TAD absolve Rui Pedro Braz e atenua multa ao Benfica

O TAD (Tribunal Arbitral do Desporto) absolveu Rui Pedro Braz, que tinha sido multado em 1020 euros, por críticas à arbitragem, depois da derrota do Benfica, frente ao FC Porto, por 1-0, em maio de 2022. Na altura, o responsável benfiquista mostrou-se indignado com a atuação do árbitro Luís Godinho."É mais um jogo que acaba por ser o reflexo da temporada, com o Benfica sistematicamente com razões de queixa da arbitragem e da videoarbitragem. Quem me conhece, sabe que a minha estratégia não mudou. Tento defender ao máximo os homens que fazem o seu trabalho no campo, por mais sérios que possam ser - e hoje foram-no lance do golo, porque a equipa de arbitragem validou um golo legal, mas depois foram traídos por João Pinheiro, que decidiu aquilo que não podia ser, de maneira nenhuma, anulado", atirou, referindo-se ao golo anulado por Darwin: "Todos nós sabemos como funciona o VAR! Os senhores que fazem parte do Conselho de Arbitragem, FPF e das equipas de arbitragem não conhecem melhor o protocolo do que nós! Nós sabemos o que está lá. Sabemos que o momento da escolha do frame é decisivo para este tipo de decisões. Não foi uma máquina, foi João Pinheiro que escolheu o frame! Dois centímetros?".Na altura, o CD da FPF, decidiu punir Rui Pedro Braz, mas o TAD reverteu agora a decisão. : "Julgar procedente, o pedido de revogação do Acórdão recorrido na parte em que condenou o Demandante Rui Pedro Dias Braz pela prática de duas infracções disciplinares (...) com sanção de multa fixada em 1.020,00 € (mil e vinte euros).Na mesma decisão, foi também conhecida uma multa pesada para o Benfica, por ter divulgado as declarações de Rui Pedro Braz, mas também pelo que foi escrito na rede social Twitter e na News Benfica depois do empate com o Famalicão, do dia 23 de abril de 2022 e, mais tarde, frente ao Sporting, no jogo que as águias até venceram. Mas sobre estas palavras de revolta, o clube da Luz não foi absolvido, mas viu a pena de 64770 euros ser atenuada em 2550 euros."Mais uma escandalosa decisão do VAR na Luz. Pelo menos 12 pontos de vantagem sonegados esta temporada. Afinal para que serve o VAR? Prejudicar o Benfica?", esta foi a mensagem partilhada depois do jogo com os minhotos, tendo, na semana seguinte, depois do jogo com o rival, ter voltado à carga: "Mais um dia normal de VAR em Alvalade: penálti a favor do Sporting com falta fora da área. Penálti perdoado ao Sporting por abalroamento de Adán. Apenas mais do mesmo nesta época. E a questão tem de ser colocada: o que motivou a aparente inação do VAR em lances tão clamorosos? Até quando continuaremos a assistir, jornada após jornada, a erros gritantes em jogos dos adversários mais diretos, sem que o VAR interceda, como deveria, no sentido de repor a justiça devida?".Sobre isto, a decisão do TAD não foi ao encontro das pretensões do clube da Luz e acabou por "julgar improcedente, por não provado, o pedido de revogação do Acórdão recorrido na parte em que condenou a Demandante Sport Lisboa e Benfica pela prática de quatro infracções disciplinares (...) com sanção de multa no montante de 62.220,00 €".