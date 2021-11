TAD anula interdição de dois jogos da Luz

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) anulou os dois jogos de interdição do Estádio da Luz, por apoio do Benfica a claques não legalizadas, no encontro da Taça de Portugal com o Sp. Braga, realizado a 18 de dezembro de 2019, e que as águias venceram, por 2-1, julgando procedente o recurso da SAD encarnada.No acórdão, com data de ontem, o TAD entende que o Benfica "não adotou comportamentos passíveis de serem entendidos como apoio ilegal a qualquer GOA [Grupo de Organizado de Adeptos], não se vislumbrando também o incumprimento de qualquer outra obrigação legal ou regulamentar relativa a segurança, prevenção de violência, ética everdade desportiva, nem tão pouco se consegue retirar, dos factos dados como provados, qualquer ofensa para a imagem e o bom nome da FPF ou graves consequências para a competição".A decisão foi tomada por maioria e o acórdão é assinado pelo presidente do Colégio Arbitral, Nuno Ferreira Lousa, sendo acompanhada por uma "declaração de voto dissonante". "A introdução de no recinto desportivo de dimensão superior a 1 metro por 1 metro traduz uma postura demissionária do clube nem relação ao especiais deveres que sobre si impedem em matéria de formação e vigilância dos seus adeptos. Assim, a demandante não cumpriu os seus deveres", pode ler-se.