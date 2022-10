TAD anula multa a Rui Costa por criticar árbitro

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) deu razão ao recurso apresentado por Rui Costa sobre o castigo – 1.150 euros de multa – que lhe foi aplicado pelo CD da FPF devido às declarações que o presidente do Benfica fez após a derrota (1-2) com o Gil Vicente, na Luz. "Assumo a responsabilidade por tudo o que se está a passar, daquilo que a equipa não está a fazer e que tem de fazer muito mais. Mas são casos a mais e demasiado flagrantes para passarem em claro", afirmou o dirigente a 2 de fevereiro, enumerando uma série de alegados erros de arbitragem.

"No caso presente, o Tribunal Arbitral entende que, apesar de algumas declarações proferidas pelo Demandante estarem no limite da admissibilidade, a verdade é que em termos literais não chegam a ultrapassar esse limite", pode ler-se no acordão do TAD. De salientar que esta decisão foi tomada por unanimidade pelos três árbitros do processo, ou seja, mesmo aquele que foi designado pela FPF votou favoravelmente ao recurso apresentado por Rui Costa, que não conformou com a decisão tomada pelo CD.