TAD mantém multa ao Benfica por críticas à arbitragem em jogo frente ao Vizela

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) rejeitou um recurso do Benfica e manteve a multa de 15.300 euros aplicada pelo Conselho de Disciplina após as críticas das águias à arbitragem liderada por Manuel Oliveira no jogo frente ao Vizela, a 11 de março de 2022, que acabou empatado a um golo.O encontro, recorde-se, ficou marcado por uma expulsão de Adel Taarabt nos minutos iniciais e com alguns pedidos de penálti por parte dos encarnados e que levou os encarnados a tecerem duras críticas através da 'News Benfica'.O TAD cita vários excertos do texto publicado nessa newsletter e aponta que o Benfica "imputa aos diversos agentes de arbitragem que exercem funções de VAR erros sistemáticos de avaliação em prejuízo de um único clube." Além "da normal crítica ao desempenho profissional dos árbitros", o TAD entende que existe "uma imputação aos visados de falta de isenção, e de não atuação por motivo de cobardia/opacidade no exercício das suas funções, adulterando por isso a verdade desportiva contra o seu clube."Após esse jogo, recorde-se, o treinador Nélson Veríssimo questionou a utilidade do VAR. Nessa newsletter, o Benfica responde ao afirmar que, "como bem se atesta, o VAR tem servido para prejudicar o Benfica", o que o TAD entende como um apontamento que "extravasa o direito de crítica", entrando "no domínio da ofensa." Na newsletter, também é questionado se "terá o Conselho de Arbitragem coragem para expor publicamente" aúdios do VAR. "Vamos manter uma opacidade conveniente? Ou será conivente?", questionam as águias.