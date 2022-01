TAD nega provimento ao recurso do Benfica e dá razão ao Conselho de Disciplina

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) considerou improcedente o recurso apresentado pela SAD do Benfica bem como a invocação de nulidade suscitada, mantendo assim a multa de 30.600€ aplicada pelo Conselho de Disciplina da FPF devido à nota à comunicação social divulgada no site oficial das águias a 9 de fevereiro de 2020, no dia seguinte à derrota (3-2) no Dragão em jogo da 20.ª jornada da Liga 2019/20.Intitulada "Arbitragem e VAR ao serviço da competitividade do futebol português", a referida nota tecia críticas contundentes ao trabalho da equipa liderada por Artur Soares Dias (Tiago Martins foi o VAR dessa partida), defendendo no texto que "a verdade desportiva foi claramente desvirtuada com diversas decisões da equipa de arbitragem e do VAR com influência direta no jogo e no resultado", chegando mesmo a sugerir a nomeação de árbitros estrangeiros para os jogos mais importantes do campeonato português.No entender do TAD, "as declarações proferidas relativamente ao jogo em apreço utilizam uma linguagem desapropriada para uma comunicação oficial de uma estrutura (SAD) profissional", entendendo os juízes que "a liberdade de expressão cessa quando se traduzir numa ofensa injustificada à integridade moral, ao bom nome ou à honra de outra pessoa". "As expressões proferidas pelo Demandante ofendem gravemente os princípios de ética, da defesa do desportivismo, da verdade desportiva, da lealdade e da probidade que são a base de qualquer desporto e que são acolhidas no Regulamento Disciplinar da Liga", sublinha ainda o acórdão.