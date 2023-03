TAD revoga 18 mil euros em multas ao Benfica por críticas à arbitragem

O TAD (Tribunal Arbitral do Desporto) revogou várias multas aplicadas ao Benfica pelo Conselho de Disciplina da FPF devido a críticas da arbitragem na época transata. Na decisão proferida a 7 de março, ficou decidido que o clube da Luz veria anuladas as penas que haviam sido aplicadas por quatro publicações da News Benfica. No total, os encarnados são poupados em 18 360 euros.Recorde-se que o Benfica havia sido multado por diversas críticas a decisões das equipas de arbitragem no decorrer da temporada transata, penas que caem por decisão do TAD. Entre essas multas, estavam as que resultavam de críticas a Bruno Esteves, que foi VAR em diversos jogos do Benfica. "O VAR, Bruno Esteves, validou um golo precedido de ilegalidade ficando a dever à verdade desportiva do campeonato quatro pontos que o Benfica deveria ter a mais nesta altura. Este mesmo VAR não viu o empurrão a Gonçalo Ramos no último minuto do jogo contra o Estoril, e do qual redundou o empate adversário, avaliou ontem, erradamente, uma não interferência de Rafael Martins na jogada que coloca o Benfica a perder na partida diante do moreirense.(...) Também no jogo do Dragão para o campeonato, o Benfica foi prejudicado por omissão do VAR no golo de Fábio Vieira", podia ler-se na News Benfica do dia 16 de janeiro, onde também se deu conta da "complacência, para não dizer patrocínio do árbitro de campo, Rui Costa" para o "antijogo do Moreirense".Relativamente a esta publicação, as águias haviam sido multadas em 1020 euros, castigo que agora cai, tal como aquele que diz respeito à publicação da newsletter das águias do dia três de fevereiro de 2022, na sequência da derrota caseira com o Gil Vicente: "Ninguém quer que os adeptos fiquem com a ideia, errada, por certo, de que o árbitro Artur Soares Dias e Hugo Miguel tenham vindo à Luz com o propósito de impedir o Benfica de ganhar", uma crítica que prosseguiu no dia seguinte: "O atual contexto não nos deve inibir de denunciar o gritante prejuízo de que temos sido vítimas em função de más decisões de arbitragem. É gritante. (...) Não cabe à arbitragem acentuar os nossos problemas. (...) Não nos parece normal, no entanto, a sucessão inaceitável de erros em prejuízo do Benfica".A pena maior que havia sido aplicada ao Benfica e que agora foi revogada foi com o que havia sido escrito na News Benfica do dia 7 de fevereiro de 2022. Nesse mesmo dia, as águias iriam defrontar o Tondela, mas o ataque prendeu-se com os encontros dos rivais FC Porto e Sporting, que haviam vencido no dia antes."No futebol, a arruaça e o desrespeito ainda compensam e pagam dividendos. Tanto no jogo do FC Porto como no do Sporting, nesta jornada, assistimos a comportamentos reprováveis de jogadores de ambos os clubes, beneficiando estes, da parte dos árbitros, de uma margem de tolerância inimaginável para quem constata, semana após semana, o zelo com que os nossos jogadores e equipa técnica são impedidos de se manifestarem. (...) Enquanto outros tentam chafurdar na lama continuada e impunemente, para mais beneficiados pela arbitragem, o que nos obriga a repensar a postura que deveremos adotar", escreveram as águias, o que valeu uma multa de 15 300 euros, que o clube da Luz viu agora cair.O que o Benfica não viu perdoado foi as críticas à arbitragem efetuadas no dia 22 de fevereiro de 2022, dois dias depois do FC Porto ter vencido no terreno do Moreirense, por 1-0. "voltámos a constatar a gritante ausência de uniformidade de critérios na Liga Portuguesa quanto a cartões amarelos depois de faltas duras, penáltis, expulsões, mas com um padrão comum: há quem em dificuldade seja sempre amparado. Fica muito mais fácil ganhar jogos assim", escreveram as águias, que acabaram multadas em 15 300 euros, pena que o TAD decidiu manter.