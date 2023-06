Talisca: «Jorge Mendes assinou documento em branco com o meu nome a dizer 'aceito ir para o Man. United'»

Talisca acusou Jorge Mendes de querer alterar o seu prémio de assinatura "acima do aceitável" e de o forçar a ir para o Manchester United em 2018, quando voltou do empréstimo ao Besiktas e acabou transferido pelo Benfica para o Guangzhou por 19 milhões de euros "As pessoas perguntam-me por que não fui para o Manchester. Eu tinha um problema sério com um antigo empresário do Cristiano Ronaldo, que era o Jorge Mendes. Quando eu cheguei ao Benfica, assinei um contrato de parceria com o meu empresário do Brasil e com o Jorge Mendes. Ou seja, era ele que me representava fora do Brasil. Nessa transação do Besiktas para o Manchester, só que eu estava emprestado e pertencia ao Benfica, eram 45 milhões de euros em cima da mesa, todos reunidos, com os empresários cada um a falar da sua parte... Só que aconteceu uma coisa muito chata do 'cara' querer mexer no meu salário [Jorge Mendes]. Foi algo muito louco. Foi aí que eu disse que não queria ir. Na verdade, queria mexer na minha luva [n.d.r.: prémio de assinatura]. Os trâmites da bola, coisas que não acontecem só na Bahia. É um procedimento normal, só que este era acima do aceitável e foi por isso que eu disse que não. Ele já tinha assinado um documento em branco com o meu nome a dizer 'aceito ir para o Manchester United'."No entender do médio, de 29 anos, o facto de ter recusado o Manchester United levou a que não fosse chamado à seleção brasileira e a que alguém ocupasse o seu lugar no clube inglês. "Como eu não assinei com o Manchester, não fui convocado nas três semanas seguintes para o Mundial'2018 e o Fred vai no meu lugar. Quando o Fred vai no meu lugar, ele sai do treino do Shakhtar e assina com o Manchester. Estão a entender? Antes, no futebol, o Jorge Mendes tinha muita influência, hoje já não. Hoje há muitos empresários bons."