Talisca: «Luís Filipe Vieira ia 'morder por fora' se eu ficasse na Europa»

Talisca acusou Luís Filipe Vieira de querer receber uma comissão com a sua possível transferência para o Manchester United e que por isso recusou os red devils. No podcast 'PodZé', o agora médio do Al Nassr recordou o sucedido em 2018, quando regressou do empréstimo ao Besiktas mas acabou transferido para o Guangzhou por 19 milhões de euros . Mas até este desfecho, muita água correu debaixo da ponte, com críticas também a Jorge Mendes."Não aceitei ir para o Manchester. O presidente do Benfica naquela época, [Luís Filipe] Vieira, disse: 'estás louco, não vais fazer isso, não vais fazer essa merda'. E eu disse-lhe que não queria ir. Tive de fazer uma assinatura e mandar em branco. Na altura, o treinador do Manchester era o Mourinho e ele já tinha discutido com Jorge Jesus, o treinador do Benfica, porque tinha dito que me tinha visto antes... é uma confusão que está lá no YouTube. Então assinei um documento a dizer que não queria ir para o Manchester e fiquei lá no Benfica, o meu contrato com o Besiktas já tinha acabado. No mesmo dia chegou a proposta da China. Já vais entender por que eu não fui para a seleção, calma. Saí da sala a chorar, chateado, liguei para a minha mãe e para o meu pai porque eu queria ir para o Manchester United mas com toda essa situação... sempre fui um 'cara' muito desafiador e eu não gosto de nada que é errado", começou por dizer, falando em seguida da reunião com Vieira e Mendes, onde ficou com a sensação de que o ex-líder das águias tinha um 'esquema'."Entreguei-lhes o papel mesmo e disse 'está aqui'. Eles ficaram todos a olhar para mim com aquela cara do tipo 'não acredito que ele acabou de fazer isto'. Quando saio da sala, dou de caras com um 'cara' assim [faz sinal de olhos rasgados com os dedos] na sala de espera para falar com o presidente do Benfica e ele não fazia ideia do que se estava a passar lá dentro. E quem era? Um 'cara' do Guangzhou. Coisa de Deus. Foi aí que começou a briga entre Jorge Mendes e o presidente do Benfica. Depois sai o meu empresário [Jorge Mendes], o presidente e de repente vira-se a secretária 'presidente, está aqui uma pessoa a querer falar consigo'. 'Manda entrar, manda entrar', disse ele todo arrogante. Dez minutos após o chinês entrar, dizem-me que o presidente quer que a gente entre outra vez. Na altura eu não sabia quem era, só sabia que não era português. 'Rapaz, tu és mesmo abençoado. Tenho uma proposta aqui para ti', disse [Vieira]. Na altura penso que foi uma proposta de 25 milhões de euros. E eu perguntei-lhe: 'E então para onde é, presidente?' Ele diz-me que era para a China, só que ele não queria que eu fosse para a China, queria que eu fosse para a Europa. Porquê? Porque ia 'morder' por fora e foi por essas coisas que eu não quis ir. Eu respondi: 'Só vou se aceitar as minhas condições. Se não, vou ficar aqui, vou terminar o meu contrato, sair livre e quem vai ficar a perder é o senhor'. O Jorge Mendes sentou ao meu lado e perguntou quais eram as condições, foi aí que o tal empresário, que levou todos os jogadores para a China naquela altura, disse que o meu salário era 'X'. Quando ele disse que era 'X', eu disse logo: 'Vamos embora', explicou Talisca.