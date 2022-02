Taraabt e o duelo com o Ajax: «Vai ser complicado mas queremos tentar jogar para ganhar»

Adel Taraabt considerou, em entrevista à 'CBS Sports', que o Ajax é uma das equipas da atualidade que pratica um futebol "mais atrativo". O médio marroquino do Benfica garantiu que o duelo dos 'oitavos' da Liga dos Campeões entre as águias e os holandeses desta quarta-feira (20H00) será difícil, mas frisa que o clube da Luz quer "jogar para ganhar"."Sigo o Ajax por serem uma equipa com alguns jogadores marroquinos. Acho que é uma das melhores equipas da Champions", começou por dizer, antes de fazer a antevisão do duelo."São duas grandes equipas com muita história. Vai ser um jogo complicado para nós, mas jogamos em casa e vamos tentar jogar para ganhar. Vamos entrar para atacar da maneira que gostamos, tendo em conta que eles também o fazem".Questionado acerca do empate tardio condedido pelo Benfica na última jornada da Liga Bwin frente ao Boavista (2-2) , Taraabt destacou estar "contente" com o golo que marcou, apesar do resultado não ter sido o "pretendido".