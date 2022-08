Tarde no Bessa conheceu várias estreias

Com Otamendi de fora, uma das dúvidas relativamente à equipa que os encarnados apresentariam no Bessa prendia-se na defesa, sendo que o mais expectável seria a aposta no experiente Vertonghen. Contudo, foi o jovem António Silva que agarrou a vaga - fez mesmo a estreia pela equipa principal - e o belga não saiu do banco de suplentes... que nem tão-pouco recebeu na noite de ontem Weigl e Yaremchuk. Tanto o alemão como o ucraniano, que poderão estar de saída da Luz, estiveram ausentes. Se uns estarão prestes a bater com a porta, outros conseguiram os primeiros minutos na equipa de Roger Schmidt. Para além de António Silva, também o recém-chegado Aursnes e ainda Ristic se estrearam.

Do lado dos axadrezados, também houve quem tivesse aparecido pela primeira vez. César, Onyemaechi, Bruno Lourenço, Joel Silva e Mangas fizeram a estreia pelas mãos de Petit na equipa do Boavista.