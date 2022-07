Taxa de empréstimo, opção de compra e salário: Galatasaray revela detalhes sobre Seferovic

O Galatasaray confirmou esta quarta-feira oficialmente a chegada de Haris Seferovic, num comunicado no qual revelou também todos os detalhes financeiros envolvidos na operação.Segundo a nota emitida, o Benfica vai receber 1 milhão de euros pela taxa de empréstimo do avançado suíço, ficando o conjunto turco com uma opção de compra no final da cedência no valor de 2,5 milhões de euros. Relativamente ao salário, o Gala revela que Seferovic irá auferir 2,3 milhões de euros.