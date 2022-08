Técnico do Feyenoord diz que negócio por Aursnes está parado: «O Benfica esteve cá mas não houve acordo»

O treinador do Feyenoord, Arne Slot, esclareceu que as negociações com o Benfica por Fredrik Aursnes estão paradas e que o médio não está perto de sair. O técnico garantiu ainda que o clube não tem necessidade de vender o médio."A situação agora está calma. Aursnes não está perto de sair. Os clubes não estão a negociar. O Benfica esteve cá, mas isso não levou a um acordo. Depois disso, não houve mais negociações", salientou o holandês, na antevisão ao jogo frente ao Heerenveen.Tal como Record noticiou, o diretor-desportivo das águias, Rui Pedro Braz, esteve na Holanda e formalizou uma proposta de 10 milhões de euros. Mas, agora, o técnico prefere que o Benfica não volte à carga."Nada é tão mutável quanto o futebol, mas prefiro que eles [os outros clubes] não venham mais aqui", recordou ao aludir à falta de necessidade do clube em vender jogadores.O treinador deixou mais um aviso depois de ter visto Marcos Senesi desfalcar o Feyenoord poucas horas antes do jogo frente ao Vitesse para rumar ao Bournemouth. "Se um clube está interessado nos nossos jogadores, isso só pode levar a algo no início da semana. Os clubes podem ligar às segundas e terças-feiras, mas nunca mais às quintas e sextas-feiras."