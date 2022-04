'Telegraph' garante que Darwin não quer jogar no Newcastle

Ainda não é sabido onde Darwin Núñez vai jogar na próxima temporada mas o jornal inglês 'The Telegraph' avançou um dos destinos viáveis que deixou de o ser. O multimilionário Newcastle, que nos últimos meses passou a pertencer à família real saudita, estaria interessado nos serviços do jogador do Benfica, que já terá feito saber que não pretende jogar nos magpies.A razão é simples: o Newcastle está no 14.º lugar da Premier League e não vai disputar as provas europeias na próxima época. Esse é um fator primordial para o internacional uruguaio, de 22 anos, que tem, por exemplo, Manchester United, Juventus, Atlético Madrid ou Arsenal interessados nos seus préstimos.Darwin tem contrato com o Benfica até junho de 2025 e uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros. Em 2021/22, está na melhor época a marcar da carreira: soma já 33 golos em 38 encontros oficiais. A SAD do Benfica quer chegar aos 100 milhões de euros pela transferência do jovem jogador.O Newcastle, por seu turno, já aponta baterias a uma alternativa. Ivan Toney joga no Brentford e é agora a prioridade do emblema britânico.