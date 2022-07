'Teleperformance' será patrocinadora oficial da equipa de eSports do Benfica

O Benfica anunciou esta quinta-feira que a 'Teleperformance', uma das maiores empresas de soluções omnicanal para clientes, será a patrocinadora oficial da equipa de eSports dos encarnados nas próximas três épocas. Benfica Teleperformance passará a ser o nome da formação de FIFA das águias."Desenvolvemos este projeto da Arena Gaming e estávamos à procura do parceiro certo para entrar neste projeto connosco e elevá-lo a um patamar superior. O Benfica é um dos maiores clubes europeus e do mundo, tem uma quantidade enorme de fãs não só em Portugal, mas pelo mundo fora – uma grande parte dos nossos colaboradores são benfiquistas e têm paixão pelo Gaming – e estamos felizes e entusiasmados por embarcar nesta parceria com um clube que representa os mesmos princípios e ambições da Teleperformance. Estamos ansiosos por perceber até onde este projeto nos irá levar", frisou Augusto Martínez Reyes, CEO da Teleperformance Portugal.Já Domingos Soares de Oliveira, CEO do Benfica, realçou a importância deste acordo para a área de eSports. "É cada vez maior a nossa aposta no digital e foco nas transformações que a indústria do futebol está a passar, das quais se destacam novas formas de interação com diferentes públicos onde o gaming é um dos expoentes. Estamos certos que a parceria com uma empresa desta dimensão como a Teleperformance irá potenciar a área de eSports do clube".Os atletas do clube da Luz, o qual vai competir nas competições da Liga Portugal e da FPF e nas provas que darão acesso ao campeonato do Mundo da especialidade, terá à sua disposição "um Gaming Center equipado com os mais modernos equipamentos e tecnologia, encontrando-se entre os melhores do mundo a este nível, assim como ao nível de condições de treino."