«Temos mais golos fora de casa»: o momento em que Schmidt explicou contas do grupo aos jogadores

Quando o árbitro apitou para o final em Haifa , os jogadores do Benfica rapidamente procuraram saber o que aquele resultado (goleada por 6-1) significava para as contas do Grupo H. João Mário e Gonçalo Ramos foram dois dos jogadores que aparentaram estar algo confusos, até que Roger Schmidt, com muita calma, lhes disse aquilo que importava. "Temos mais golos fora", disse o técnico, aludindo à luta direta com o Paris SG pelo 1.º lugar do Grupo H.