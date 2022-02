Ten Hag: «O Benfica tem um ataque extremamente perigoso»

Erik Ten Hag abordou o encontro com o Benfica, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, depois do triunfo para o campeonato ante o Willem II. O técnico do Ajax antecipou os perigos das águias."Tivemos de nos concentrar primeiro neste jogo e a partir de agora todos os olhos estarão no Benfica. É uma equipa com um ataque extremamente perigoso. Teremos que delinear um bom plano de jogo para os travar", vincou em declarações à ESPN, onde garantiu ter "saudades" de Marc Overmars, diretor de futebol do emblema holandês que se demitiu após um escândalo sexual "Como pessoa, sinto falta dele todos os dias. Temos que lidar com isso. Ainda mandamos mensagens e telefonamos um ao outro. Não é possível cortar esse vínculo", vincou Ten Hag.