Ten Hag pressiona para ter Darwin no Manchester United

Erik ten Hag, novo treinador do Manchester United, está a fazer força para contar com Darwin Núñez na próxima temporada. O avançado do Benfica é um dos jogadores que o holandês quer ter no plantel que vai comandar em 2022/23.De acordo com o ‘Daily Mirror’, Ten Hag pediu à direção do clube de Old Trafford que invista 115 milhões de libras (135 milhões de euros ao câmbio atual) na contratação do internacional uruguaio, de 22 anos, e o defesa holandês, de 20. O Benfica aponta a uma transferência nunca inferior a 100 milhões de euros.Ten Hag orientou Timber nas últimas duas épocas, no Ajax, e acredita que o internacional holandês será uma enorme mais-valia para o Manchester United, que vai disputar a Liga Europa na próxima época. Quanto a Darwin, marcou 34 golos em 2021/22, 6 dos quais na Liga dos Campeões, e acredita-se que ainda tem grande margem de evolução.O treinador holandês conhece bem o potencial do avançado, por quem a SAD do Benfica pagou 24 milhões de euros para o contratar ao Almería, no verão de 2020. Darwin marcou o golo da vitória do Benfica, em Amesterdão, que colocou as águias nos quartos-de-final da Champions, eliminando o Ajax. Com a saída de Edinson Cavani, abre-se uma vaga no ataque no sexto classificado da última edição da Premier Leagie, que Ten Hag pretende preencher com o melhor marcador da Liga Bwin.O Manchester United não é o único clube que se posiciona para garantir os serviços do camisola 9 dos encarnados. Depois de ter perdido Mbappé, o campeão europeu Real Madrid olha com atenção para Darwin, que está integrado na preparação da seleção uruguaia. Rafael Leão também está na lista dos merengues.O Liverpool também tem Darwin na mira, tendo em vista a sucessão de Mané. E até já tem admiradores em Anfield. O central Van Dijk colocou-o entre os cinco avançados mais difíceis que defrontou. Certo é que o futuro do goleador vai resolver-se em breve, depois de realizada a final da Champions.