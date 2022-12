Ten Hag quer um avançado em janeiro e ingleses noticiam que Gonçalo Ramos é um dos alvos

Erik Ten Hag quer um novo avançado em janeiro depois de confirmada a saída de Cristiano Ronaldo antes do Mundial do Qatar. Em entrevista aos meios de comunicação social britânica, em Jerez, onde o Manchester United cumpre uma mini-pré-época, o técnico holandês confirmou esse cenário. O 'Manchester Evening News' adiantou agora dois nomes desejados.Um deles é o do benfiquista Gonçalo Ramos. O avançado português, de 21 anos, estreou-se em Mundiais no Qatar com três golos, todos diante da Suíça e foi mesmo o melhor marcador luso na prova. Na Luz, o dianteiro formado no Seixal tem brilhado sob o comando de Roger Schmidt, e conta 14 golos em 21 partidas pelos encarnados em 2022/23.Ramos tem contrato até junho de 2024 e uma cláusula de 120 milhões de euros. Tal comojá adiantou, a SAD do Benfica pretende renovar-lhe o vínculo.Além do português, Ten Hag gosta de Cody Gakpo, avançado do PSV Eindhoven. O holandês ainda está no Qatar'2022 e segundo a mesma fonte, já existiram conversas informais com o agente Kees Vos, que também representa Ten Hag.