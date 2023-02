Tengstedt e Schjelderup crescem na equipa B

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O dinamarquês Tengstedt e o norueguês Schjelderup vão continuar a ganhar ritmo na equipa B, como Record antecipou na edição de ontem. Roger Schmidt explicou que ambos vão ficar de fora da partida de hoje e prefere ver os dois reforços nórdicos a somar minutos pela formação secundária numa altura em que os dois jovens precisam de evoluir.

"Decidimos que vão jogar pela equipa B no sábado [com o Estrela da Amadora]. Têm treinado bem, mas estão numa fase em que estão a crescer. Temos de os preparar. Todos os atacantes estão aptos e disponíveis. Temos de aumentar os seus níveis físicos para estarem em forma. Se não jogam pela equipa principal, podem ter tempo de jogo pela equipa B. Esta organização que o Benfica tem entre as equipas A e B é excelente", referiu o técnico, abrindo a porta a uma chamada para a Champions. "Em Bruges, poderão vir a fazer parte", confessou.