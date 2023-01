Tengstedt e Schjelderup já estão inscritos na Liga e podem jogar o dérbi

Tanto Casper Tengstedt como Andreas Schjelderup já estão inscritos na Liga e basta Roger Schmidt querer para irem a jogo já no domingo. O nome dos reforços do Benfica constam na última atualização, pelo que estão autorizados a participar no dérbi com o Sporting.O dinamarquês, recorde-se, chegou a Lisboa na noite de terça-feira, acompanhado de Rui Pedro Braz, o pai e o empresário, ao passo que o norueguês aterrou na quarta à tarde na capital portuguesa. Ambos assinaram contratos válidos até 2028 e estão já disponíveis para competir.