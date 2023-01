Tengstedt: «Estava pronto para ficar no Rosenborg até ao final. Mas não podia recusar o Benfica»

Confirmado como reforço do Benfica, Casper Tengstedt justificou a sua saída do Rosenborg em declarações ao site oficial do clube norueguês e assumiu que esta era uma oportunidade que não poderia ter recusado. Ainda assim, o dinamarquês admite também que é um momento triste deixar o clube de Trondheim a meio da temporada."É um pouco triste, porque passei bons momentos no Rosenborg, mas um novo desafio aguarda-me. É algo para o qual estou entusiasmado. Foi muito importante para o meu desenvolvido ter-me integrado bem no balneário e em tudo o que se passou fora dele. Senti-me sempre bem-vindo desde o primeiro dia e isso foi importante para mim", declarou o jovem jogador.Por outro lado, Tengstedt assume que só um projeto muito forte o faria ponderar sair nesta fase. Algo que aconteceu. "Estava pronto para ficar até ao final. Seria necessário algo muito extraordinário para que dissesse que sim a outra coisa nesta fase. Mas o Benfica, pela sua história e dimensão, era algo que não podia recusar. Estou muito entusiasmado pelos desafios que se seguem. Estou pronto a mostrar-me e dar o meu melhor. Quero dar 100%, como dei no Rosenborg", acrescentou.