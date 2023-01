Tengstedt já chegou a Portugal para assinar pelo Benfica

Casper Tengstedt assiste e marca para todos os gostos: de pé esquerdo, direito, após livre e de fora da área Casper Tengstedt assiste e marca para todos os gostos: de pé esquerdo, direito, após livre e de fora da área

Casper Tengstedt chegou esta terça-feira à noite a Portugal para assinar pelo Benfica. O avançado de 22 anos, contratado ao Rosenborg, aterrou na companhia do pai, do empresário e de Rui Pedro Braz, que foi buscar o jogador às Ilhas Canárias. À chegada, não prestou qualquer declaração.O internacional pelas seleções jovens da Dinamarca - que foi apontado ao Sporting nos últimos dias, mas que, conforme o nosso jornal noticiou, nunca esteve nos planos dos leões - já não treinou ontem com o Rosenborg, alegadamente devido a doença."Ele ficou no hotel e está a treinar lá. Temos algumas doenças no plantel, por isso ele tem trabalhado no ginásio. Quando você está doente, não deve treinar tão forte", afirmou Mikael Dorsin, diretor-desportivo do Rosenborg.