«Ter 6 ou 7 jogadores na equipa principal, ganhar a Champions e a Bola de Ouro»: O objetivo de quem coordena a formação do Benfica

Rúben Dias, João Cancelo, Renato Sanches, Bernardo Silva ou João Félix são alguns dos nomes que brilham ao mais alto nível no futebol europeu e que têm uma coisa em comum: O clube onde foram formados. A quantidade de jogadores que cresceu nos escalões de formação do Benfica leva a que muitos procurem conhecer melhor os segredos do trabalho ali produzido. Foi o que o portal 'The Athletic' fez, numa passagem pelo Benfica Campus, onde pôde acompanhar um dia de trabalhos na formação do clube da Luz e falou com alguns dos responsáveis pelo trabalho do Benfica neste capítulo.E se a maioria considera que aquilo que o Benfica tem feito já é digno de nota, internamente há quem ambicione ainda muito mais. É que já não chega ter jogadores a chegar à equipa principal, mesmo que Pedro Marques, diretor-técnico da formação, vinque que sente sempre "arrepios" quando um jovem da casa atinge a equipa principal.O coordenador da formação, Rodrigo Magalhães, vai mais longe: "Ter pelo menos seis ou sete jogadores com regularidade na equipa principal, ganhar a Liga dos Campeões e um, dois, ou três deles conquistarem a Bola de Ouro", atirou em entrevista ao portal inglês, onde recordou como conheceu João Félix, quando este tinha cerca de cinco anos: "Foi no pavilhão de uma escola em Viseu. Recordo-me que uma ou duas vezes eu deixei-me cair para ver a forma como ele tocava na bola com os pés. Era fantástico".Com um investimento anual a rondar entre os 10 e os 12 milhões de euros, o retorno acaba por ser substancialmente superior. Só com João Félix, por exemplo, as águias receberam 127 milhões de euros e, nesta altura, na equipa principal há três ativos que poderão vir a render muitos mais milhões: António Silva, Florentino ou Gonçalo Ramos são apostas regulares de Roger Schmidt e têm visto a cotação disparar em força.Pedro Marques considera que a estratégia do Benfica é única no mundo: "É única e diferente de outros clubes, pois é um projeto a longo prazo em termos de academia. Não compramos os melhores jogadores Sub-16 ou Sub-17 na Europa ou no Mundo e em dois ou três anos lançamo-los na primeira equipa. É a estratégia de outras equipas. O nosso modo é ter contacto com os jogadores desde muito novos, introduzi-los ao Benfica e isso começa com os cinco centros de talentos que temos espalhados pelo país", revela, antes de dar conta que essa foi a origem de Gonçalo Ramos e António Silva.Sobre o defesa, Pedro Marques assinala ainda a supresa de o ver afirmar-se na primeira equipa tão cedo. "Sabíamos e sentíamos que poderia chegar à equipa principal, ser titular no futuro, mas não posso nomear nenhuma pessoa que estivesse à espera que chegasse lá, jogasse na Champions numa idade tão jovem", referiu, enquanto Rodrigo Magalhães deu conta da característica que levou à aposta em Rúben Dias: "Tu conseguias ver a forma como comunicava com os colegas, era um general, como um líder. Todos lhe prestavam atenção. Quando falámos com o nosso departamento de scouting sobre ele, algumas pessoas pensaram: 'Por quê o Rúben? Temos melhores defesas-centrais'. Mas não tínhamos centrais com estas características. O nível defensivo era alto, mas a comunicação e o carismo e a forma como falava com a equipa, era diferente em comparação com os outros"