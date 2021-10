Termina a época para Rodrigo Pinho

Terminou a temporada para Rodrigo Pinho. O avançado do Benfica foi operado hoje ao ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, depois de contrair uma entorse no treino da passada terça-feira e, segundo Record apurou, falhará o resto da época. "Entorse traumática no joelho esquerdo, com rotura do ligamento cruzado anterior. Foi submetido hoje a tratamento cirúrgico (ligamentoplastia) no Hospital da Luz, sem complicações, tendo sido acompanhado pela equipa médica do Sport Lisboa e Benfica", pode ler-se no comunicado das águias.





Rodrigo Pinho, contratado para esta temporada, tinha apenas disputado 82 minutos (em três partidas, todas na Liga Bwin) pelo Benfica, com um golo apontado, diante do Santa ClaraDe resto, no boletim clínico divulgado pelos encarnados constam mais quatro 'pacientes': Gedson Fernandes (traumatismo no tornozelo esquerdo), Gil Dias (lesão muscular na face posterior da coxa esquerda), Seferovic (lesão muscular na face posterior da perna esquerda) e Valentino Lázaro (lesão muscular na face posterior da coxa esquerda). Recorde-se que tanto Gil Dias como Lázaro se lesionaram na partida com o Trofense e ambos falharão assim o encontro de quarta-feira com o Bayern - no caso do português já era certo que não estaria nesse jogo, pois não está inscrito na UEFA.Gedson Fernandes: traumatismo no tornozelo esquerdo;Gil Dias: lesão muscular na face posterior da coxa esquerda;Rodrigo Pinho: entorse traumática no joelho esquerdo, com rotura do ligamento cruzado anterior. Foi submetido hoje a tratamento cirúrgico (ligamentoplastia) no Hospital da Luz, sem complicações, tendo sido acompanhado pela equipa médica do Sport Lisboa e Benfica;Seferovic: lesão muscular na face posterior da perna esquerda;Valentino: lesão muscular na face posterior da coxa esquerda.