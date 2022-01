Testagem e pulseiras: Benfica lembra condições de acesso ao Estádio da Luz amanhã

O Benfica pede aos adeptos que amanhã pretendem deslocar-se ao Estádio da Luz para assistir ao jogo com o Paços de Ferreira (18h00) que cheguem cedo e lembra que podem usar uma pulseira que facilitará a validação da entrada no recinto.Além dos locais habituais, o Benfica vai realizar testes no Estádio, no Parque 8, junto à entrada do Alto dos Moinhos, na Rua Frei Luís de Granada, 12, exclusiva a detentores de ingresso para o jogo Benfica-Paços de Ferreira, nos seguintes horários: sábado, 8 de janeiro, das 12h00 às 18h00; domingo, 9 de janeiro, das 10h00 às 18h00.O clube avisa que, devido à limitação do número de testes no Estádio, a realização dos mesmos deve ser antecipada o mais possível. Os testes são gratuitos para todos os que não tenham esgotado o plafond de testes a que têm direito segundo os programas oficiais em vigor (4 testes/mês do SNS, e 1 teste a cada 3 dias pela CML se esgotado o plafond do SNS). Existem adicionalmente laboratórios e farmácias com protocolo do SNS para realizar testes antigénio gratuitos.Para aceder ao Estádio será necessário apresentar o Red Pass ou bilhete e o respetivo certificado covid considerado válido para o evento. O clube explica que para facilitar o procedimento, poderá validar o seu certificado antecipadamente, sendo-lhe entregue uma pulseira que permitirá a entrada no Estádio por uma via rápida e que dispensará a mostragem do certificado no momento do acesso ao recinto, onde, na posse do Cartão de Cidadão e do bilhete de jogo, apenas terá de validar o ingresso.A pulseira será distribuída aquando da apresentação do Red Pass ou bilhete de jogo e do certificado covid para entrada no Estádio da Luz nos seguintes locais:Benfica Official Store Estádio - 10h00 às 19h00Benfica Official Store Colombo - 10h00 às 19h00Benfica Official Store Jardim do Regedor - 10h00 às 19h00Benfica Official Store Strada - 10h00 às 19h00Benfica Official Store Colombo - 10h00 às 14h00Benfica Official Store Jardim do Regedor - 10h00 às 14h00Benfica Official Store Strada - 10h00 às 14h00Bilheteira Centenarium - 10h00 às 14h00Bilheteira Colombo - 10h00 às 14h00Também haverá distribuição das pulseiras, a partir de hoje (8 de janeiro), nas casas da área metropolitana de Lisboa.O titular do ingresso terá de apresentar cartão de cidadão. Os certificados covid considerados válidos para entrada no Estádio da Luz são o certificado de recuperação; o certificado de realização de teste laboratorial com resultado negativo; teste laboratorial (RT-PCR) para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas últimas 72 horas; teste laboratorial [Antigénio (TRAg)] para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas últimas 48 horas.