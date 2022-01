Testagem na Luz e pulseiras de acesso rápido: como assistir ao Benfica-Moreirense

Os detentores de bilhetes para o jogo Benfica-Moreirense, marcado para as 18 horas deste sábado, devem deslocar-se de forma atempada para o recinto e podem usar uma pulseira que facilitará a validação da entrada no Estádio da Luz, onde esta sexta-feira e sábado haverá locais para testagem, no Parque 8, junto à entrada do Alto dos Moinhos, na Rua Frei Luís de Granada, 12.Além dos locais habituais para efetuar testes, o Benfica realiza testes no Estádio, no Parque 8, junto à entrada do Alto dos Moinhos, na Rua Frei Luís de Granada, 12, exclusiva a detentores de ingresso para o jogo Benfica-Moreirense, nos seguintes horários: sexta-feira das 12h00 às 19h00 e sábado das 10h00 às 18h00. Devido à limitação do número de testes no Estádio, a realização dos mesmos deve ser antecipada o mais possível. Refira-se que os testes são gratuitos para todos os que não tenham esgotado o plafond de testes a que têm direito segundo os programas oficiais em vigor (quatro testes por mês do SNS, e um teste a cada três dias pela Câmara Municipal de Lisboa se esgotado o plafond do SNS). Existem adicionalmente laboratórios e farmácias com protocolo do SNS para realizar testes antigénio gratuitos.Para aceder ao Estádio será necessário apresentar o Red Pass ou bilhete e o respetivo certificado Covid considerado válido para o evento. Para facilitar o procedimento, poderá validar o seu certificado antecipadamente, sendo-lhe entregue uma pulseira que permitirá a entrada no Estádio por uma via rápida e que dispensará a mostragem do certificado no momento do acesso ao recinto, onde, na posse do Cartão de Cidadão e do bilhete de jogo, apenas terá de validar o ingresso.A pulseira ser-lhe-á distribuída aquando da apresentação do Red Pass ou bilhete de jogo e do certificado Covid para entrada no Estádio da Luz nos seguintes locais:Benfica Official Store Estádio 10h00 às 19h00Benfica Official Store Colombo 10h00 às 19h00Benfica Official Store Jardim do Regedor 10h00 às 19h00Benfica Official Store Strada 10h00 às 19h00Sábado (15 de janeiro)Benfica Official Store Colombo 10h00 às 14h00Benfica Official Store Jardim do Regedor 10h00 às 14h00Benfica Official Store Strada 10h00 às 14h00Bilheteira Centenarium 10h00 às 14h00Bilheteira Colombo 10h00 às 14h00O Departamento das Casas está, em conjunto com as Casas do Benfica de norte a sul do país, a efetuar a entrega de pulseiras em excursões organizadas junto ao local de parqueamento dos autocarros, sendo que a distribuição das pulseiras ocorre a partir desta sexta-feiraPara além dos pontos fixos existirão elementos móveis espalhados pelo Complexo Desportivo do Estádio da Luz na distribuição de pulseiras. Estas pulseiras só serão distribuídas até às 17h30. Depois, a verificação será feita nas portas. A entrada pode ser feita por qualquer zona de acesso ao perímetro, não existindo uma fila exclusiva de acesso a pulseiras.CONDIÇÕES DE ACESSOO titular do ingresso terá de apresentar cartão de cidadão. Os certificados Covid considerados válidos para entrada no Estádio da Luz no jogo Benfica-Moreirense na 18.ª jornada da Liga Bwin são:Certificado de vacinação para quem tenha dose de reforço há mais de 14 dias;OUCertificado de recuperação;OUCertificado de realização de teste laboratorial com resultado negativo: teste laboratorial (RT-PCR) para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas últimas 72 horas;OUTeste laboratorial [Antigénio (TRAg)] para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas últimas 48 horas;OUAutotestes, em exclusivo no Parque 8, das 14h00 às 18h00, no dia do jogo. Os autotestes não serão validados em nenhum outro local do Estádio.Deve respeitar o lugar indicado no título de ingresso. É obrigatória a utilização de máscara dentro do recinto e devem ser privilegiados os pagamentos via contactless.Refira-se que os menores de 12 anos estão dispensados da obrigação de se sujeitarem a testes de despistagem da infeção por SARS-CoV-2.