Tetê não está nos planos do Benfica

Ao contrário do que a imprensa brasileira adiantou esta quinta-feira sabe que o médio ofensivo Tetê, atualmente vinculado ao Shakhtar Donetsk, não está nos planos do Benfica.A informação do interesse das águias, com o detalhe de que tudo estaria bem encaminhado, foi dada pela emissora ESPN Brasil, num artigo no qual referiu até que o extremo canarinho, de 22 anos, deveria mesmo chegar a Portugal já esta sexta-feira para "dar sequência às conversas" que já terão existido entre as partes.Ainda de acordo com o mesmo artigo, o Benfica ter-se-ia antecipado a toda a concorrência, usando como 'trunfo' a dívida que os ucranianos têm por Pedrinho. O Shakhtar não terá pago ao clube da Luz o acordado e no valor final da hipotética transferência, essa dívida será deduzida. O clube que passou a jogar em Kiev com a guerra, ainda em 2014, esperava vender o jogador por um valor entre 40 e 45 milhões de euros. Face ao conflito no país, não será possível alcançar esse valor. Tetê alinhava na Ucrânia e, por isso, ao abrigo do regime de exceção da FIFA, poderia ser reforço das águias já este mês e ser inscrito em provas oficiais.