Textor dá gás a ações do Benfica para máximos de 17 meses: SAD volta a valer mais de 100 milhões

As ações da SAD do Benfica avançaram 7,52% esta sexta-feira, fechando nos 4,43 euros, o valor mais elevado desde finais de fevereiro do ano passado. Num dia com elevado volume de transações - 53.166 ações trocaram de mãos quando a média dos últimos meses ronda os três mil títulos diários - os títulos das "águias" foram impulsionadas pelas declarações de John Textor.





O milionário norte-americano que pretende adquirir 25% da SAD "encarnada" disse, em entrevista ao Record , que as ações do Benfica "deviam valer entre 65 e 70 euros" e que deviam estar cotadas em Nova Iorque.John Textor tem um acordo com o maior acionista individual da SAD, José António dos Santos, para a compra de 25% do capital da SAD e, segundo o despacho de acusação do processo Cartão Vermelho, oferecia 8,60 euros por ação.Ao longo do dia, as ações do Benfica chegaram a tocar os 4,49 euros.Com a cotação de fecho de hoje, a capitalização bolsista da SAD das "águias" ascende a 101,9 milhões de euros. Desde o início do ano as ações do Benfica acumulam uma subida de 77,2%.